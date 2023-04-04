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Минобороны Словакии планирует переименовать улицу, названную в честь Михаила Кутузова

4 апреля 2023, 17:23
Министерство обороны Словакии планирует изменить название улицы Михаила Кутузова в Братиславе, так как, по их мнению, это имя связано с представителем советского режима.

На этой улице расположены штаб-квартиры Департамента внутренних дел и Генерального штаба Вооруженных сил Словакии, пишет Pravda.Ru. Минобороны заявило, что название, связанное с представителями советского, фашистского или нацистского режимов, а также с коммунистической идеологией, недопустимо для общественных пространств. Полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, в честь которого названа улица, родился в 1745 году и скончался в 1813 году.

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