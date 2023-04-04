Эксперт: Дарья Трепова — типичная экстремистка, готовая на всё

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Эксперт в интервью Pravda.RU отметил, что Трепова является членом Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) Навального**. Все, кто туда входят, являются экстремистами, находящимися на стороне Украины и ненавидящими Россию и ее власть.
Любимов также отметил, что подобные люди не нуждаются в других аргументах для совершения преступлений, так как для них важна идея, а не материальная выгода. Он считает, что экстремисты и террористы, готовые убивать людей ради своих идей, являются большей опасностью, чем те, кто действует из меркантильных интересов.
Эксперт заключил: чтобы совершить убийство, подобное тому, что совершила Трепова, необходимо быть «чокнутым на ненависти».
После взрыва в кафе Санкт-Петербурга Трепова пыталась запутать следы, меняя несколько часов машины, однако ее задержали.
* Запрещённая в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.
** физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.