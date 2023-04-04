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Эксперт: Дарья Трепова — типичная экстремистка, готовая на всё

4 апреля 2023, 08:44
По мнению ветерана разведки, кандидата исторических наук, писателя Михаила Любимова, задержанная по делу о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова — «обычная экстремистка, готовая на всё».

Эксперт в интервью Pravda.RU отметил, что Трепова является членом Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) Навального**. Все, кто туда входят, являются экстремистами, находящимися на стороне Украины и ненавидящими Россию и ее власть.

Любимов также отметил, что подобные люди не нуждаются в других аргументах для совершения преступлений, так как для них важна идея, а не материальная выгода. Он считает, что экстремисты и террористы, готовые убивать людей ради своих идей, являются большей опасностью, чем те, кто действует из меркантильных интересов.

Эксперт заключил: чтобы совершить убийство, подобное тому, что совершила Трепова, необходимо быть «чокнутым на ненависти».

После взрыва в кафе Санкт-Петербурга Трепова пыталась запутать следы, меняя несколько часов машины, однако ее задержали.

 

* Запрещённая в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.

** физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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