Эксперт: Дарья Трепова — типичная экстремистка, готовая на всё

Любимов также отметил, что подобные люди не нуждаются в других аргументах для совершения преступлений, так как для них важна идея, а не материальная выгода. Он считает, что экстремисты и террористы, готовые убивать людей ради своих идей, являются большей опасностью, чем те, кто действует из меркантильных интересов.