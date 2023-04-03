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Published Сегодня, 16:58

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Землетрясение на Камчатке: ученые не удивлены, но отмечают его особенность

3 апреля 2023, 16:58
Доктор физико-математических наук и главный научный сотрудник Института физики Земли РАН Алексей Завьялов заявил, что землетрясение на Камчатке с магнитудой 6,9 - типичное явление для региона, и подобные происшествия происходят раз в год.

Однако ученый отметил особенность этого землетрясения: оно произошло на расстоянии 50-70 километров к югу от Петропавловска-Камчатского. Об этом пишет Pravda.RU.

По словам сейсмолога, на Камчатке в 2010-х годах была проведена федеральная программа повышения сейсмоустойчивости жилых зданий.

Однако Завьялов подчеркнул, что это не гарантирует полной защиты от толчков, да и точно предсказать следующее сильное землетрясение никто не может.

На Камчатке действует филиал Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений и стихийных бедствий, который уже 30 лет каждую неделю анализирует поступившую информацию, однако стопроцентного прогноза на будущее не существует.

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