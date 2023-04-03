Землетрясение на Камчатке: ученые не удивлены, но отмечают его особенность

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Однако ученый отметил особенность этого землетрясения: оно произошло на расстоянии 50-70 километров к югу от Петропавловска-Камчатского. Об этом пишет Pravda.RU.
По словам сейсмолога, на Камчатке в 2010-х годах была проведена федеральная программа повышения сейсмоустойчивости жилых зданий.
Однако Завьялов подчеркнул, что это не гарантирует полной защиты от толчков, да и точно предсказать следующее сильное землетрясение никто не может.
На Камчатке действует филиал Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений и стихийных бедствий, который уже 30 лет каждую неделю анализирует поступившую информацию, однако стопроцентного прогноза на будущее не существует.