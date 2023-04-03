Землетрясение на Камчатке: ученые не удивлены, но отмечают его особенность

Доктор физико-математических наук и главный научный сотрудник Института физики Земли РАН Алексей Завьялов заявил, что землетрясение на Камчатке с магнитудой 6,9 - типичное явление для региона, и подобные происшествия происходят раз в год.