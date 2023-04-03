Почему именно соя: «Таргет Агро» о новых возможностях российских фермеров

Генеральный директор «Таргет Агро» Степан Инюточкин уверен, что рынку сегодня нужны готовые решения — на ошибки просто нет времени. У организации как раз есть то, что нужно любому фермеру: услуга агросопровождения — специалисты компании просто берут вас за руку и помогают пройти сельхозсезон без проблем, используя многолетний опыт компании, прошедшей проверку временем и мировыми финансовыми кризисами.