Почему именно соя: «Таргет Агро» о новых возможностях российских фермеров

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Почему стоит выращивать сою?
По данным аналитического агентства OleoScope, за 11 месяцев 2022 года экспорт сои составил 1,21 миллиона тонн. В основном, эту культуру приобретает Китай, который много лет сотрудничает с аграриями Амурской области.
Но это не значит, что рынок пресыщен производителями. Напротив, их число должно расти – мир открыт для покупки сои. А значит, самое время не только задуматься о ее выращивании, но и перейти к активным действиям.
В разных регионах выращивания, к сое, а точнее к подбору сортов, предъявляют различные требования. Соя - теплолюбивая культура, любящая влагу. Но технологии и селекция развиваются, поэтому сегодня практически любой регион в России может подобрать сорта, которые успеют созреть за короткий промежуток времени и при том количестве осадков, которое свойственно местному климату.
На что обратить внимание при выборе сорта сои?
Чтобы определиться с правильностью выбора сорта сои для посевной, необходимо особое внимание уделить следующим показателям:
- вегетационный период (количество дней от начала произрастания до полного созревания сорта);
- количество (сумма) положительных температур, более 10 °С;
- содержание протеина (белка), заложенного в генетике сорта;
- устойчивость сорта к стрессовым ситуациям (болезни, полеганию, растрескиванию);
- высота прикрепления нижнего боба;
- качество и правильность подготовки и подработки семенного материала сои.
В портфеле продуктов компании «Таргет Агро» представлены качественные и отборные семена сои, которые различны по многим характеристикам: высокопротеиновые, высокоурожайные и интенсивные. Эксперты помогут определиться с выбором подходящего сорта, как отечественной селекции (ВНИИ Сои, НПО Соя Центр), так и зарубежной (Prograin, Lidea) селекции.
Как подготовить семена?
Один из важнейших показателей, влияющих на урожайность — это правильность подготовки семенного материала. Многие хозяйства подрабатывают семена самостоятельно, но намного эффективнее подработка семян на промышленном оборудовании. Качественная подработка семян позволяет увеличить показатели всхожести до 99%, что позволяет снизить норму высева и увеличить урожайность. Так подготовка семенного материала ведется на современном высокотехнологичном семенном заводе «Таргет Агро». Технологический процесс включает в себя: предочистку, камнеотборку, фракционер, полировку фотосепарацию, пневмостол и протравку,
Важным приемом в протравке семян сои является инокуляция, которая позволяет формировать на корне сои крупные азотфиксирующие клубеньки для фиксации в нужном объеме атмосферного азота, что приводит к увеличению урожайности и содержанию белка в сое.
Генеральный директор «Таргет Агро» Степан Инюточкин уверен, что рынку сегодня нужны готовые решения — на ошибки просто нет времени. У организации как раз есть то, что нужно любому фермеру: услуга агросопровождения — специалисты компании просто берут вас за руку и помогают пройти сельхозсезон без проблем, используя многолетний опыт компании, прошедшей проверку временем и мировыми финансовыми кризисами.
Кто знает больше о выращивании сои, как не специалисты с исторической родины сои — с Дальнего Востока, в частности Амурской области. «Таргет Агро» — это спасительный ключ, который подходит к любым проблемам сельхозтоваропроизводителей.
В чем преимущества сотрудничества с «Таргет Агро»?
За 10 лет работы компания выстроила комплексную экосистему для агробизнеса: от семян и гибридов, средств защиты растений, микро- и макропитания, цифровых решений в точном земледелии, агрономической экспертизы и сопровождения, а также готова взять на себя заботы по реализации вашего урожая, как внутри России, так и на экспорт.
«Таргет Агро» — это:
— лучшие практики и накопленный опыт выращивания, которым специалисты готовы делиться с другими регионами;
— 15 филиалов в России — от Приморья до Курска;
— официальный дистрибьютор более 10 ведущих мировых и российских производителей семян и гибридов, средств защиты растений и минеральных удобрений;
— агросопровождение клиента от выбора агротехнологии до сбора урожая;
— выкуп и реализация вашей продукции на рынках России и зарубежья.
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