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Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Почему именно соя: «Таргет Агро» о новых возможностях российских фермеров

3 апреля 2023, 06:17
Фото: Таргет Агро
Соя — это сегодня одна из самых выгодных в производстве и реализации культур. При должном подходе ее достаточно просто выращивать, кроме того, спрос на нее с каждым годом растет.

Почему стоит выращивать сою?

По данным аналитического агентства OleoScope, за 11 месяцев 2022 года экспорт сои составил 1,21 миллиона тонн. В основном, эту культуру приобретает Китай, который много лет сотрудничает с аграриями Амурской области.

Но это не значит, что рынок пресыщен производителями. Напротив, их число должно расти – мир открыт для покупки сои. А значит, самое время не только задуматься о ее выращивании, но и перейти к активным действиям.

В  разных регионах  выращивания, к сое,  а точнее  к  подбору сортов, предъявляют  различные  требования.   Соя - теплолюбивая  культура, любящая влагу. Но технологии и селекция развиваются, поэтому сегодня практически любой регион в России может подобрать сорта, которые  успеют созреть за короткий промежуток времени и при том количестве осадков, которое свойственно местному климату.

На что обратить внимание при выборе сорта сои?

 Чтобы определиться с правильностью выбора сорта сои для посевной, необходимо особое внимание уделить следующим  показателям:

- вегетационный период (количество дней от начала произрастания до полного созревания сорта);

- количество (сумма) положительных температур, более 10 °С;

- содержание протеина (белка), заложенного в генетике сорта;

- устойчивость сорта к стрессовым ситуациям (болезни, полеганию, растрескиванию);

- высота прикрепления нижнего боба;

- качество и правильность подготовки и подработки семенного материала сои.

В портфеле продуктов компании «Таргет Агро» представлены качественные и отборные семена сои, которые различны по многим характеристикам: высокопротеиновые, высокоурожайные и интенсивные. Эксперты  помогут  определиться с  выбором подходящего  сорта,  как отечественной селекции (ВНИИ Сои, НПО Соя Центр), так и зарубежной (Prograin, Lidea) селекции.

Фото: Таргет Агро

Как подготовить семена?

Один из важнейших показателей, влияющих на урожайность — это правильность подготовки семенного материала. Многие хозяйства подрабатывают семена самостоятельно, но намного эффективнее подработка семян на промышленном оборудовании. Качественная подработка семян позволяет увеличить показатели всхожести до 99%, что позволяет снизить норму высева и увеличить урожайность. Так подготовка семенного материала ведется на современном высокотехнологичном семенном заводе «Таргет Агро». Технологический процесс включает в себя: предочистку, камнеотборку, фракционер, полировку фотосепарацию, пневмостол и протравку,

Важным приемом в протравке семян сои является инокуляция, которая позволяет формировать на корне сои крупные азотфиксирующие клубеньки для фиксации в нужном объеме атмосферного азота, что приводит к увеличению урожайности и содержанию белка в сое.

Генеральный директор «Таргет Агро» Степан Инюточкин уверен, что рынку сегодня нужны готовые решения — на ошибки просто нет времени. У организации как раз есть то, что нужно любому фермеру: услуга агросопровождения — специалисты компании просто берут вас за руку и помогают пройти сельхозсезон без проблем, используя многолетний опыт компании, прошедшей проверку временем и мировыми финансовыми кризисами.

Кто знает больше о выращивании сои, как не специалисты с исторической родины сои — с Дальнего Востока, в частности Амурской области. «Таргет Агро» — это спасительный ключ, который подходит к любым проблемам сельхозтоваропроизводителей.

В чем преимущества сотрудничества с «Таргет Агро»?

За 10 лет работы компания выстроила комплексную экосистему для агробизнеса: от семян и гибридов, средств защиты растений, микро- и макропитания, цифровых решений в точном земледелии, агрономической экспертизы и сопровождения, а также готова взять на себя заботы по реализации вашего урожая, как внутри России, так и на экспорт.

«Таргет Агро» — это:

— лучшие практики и накопленный опыт выращивания, которым специалисты готовы делиться с другими регионами;

— 15 филиалов в России — от Приморья до Курска;

— официальный дистрибьютор более 10 ведущих мировых и российских производителей семян и гибридов, средств защиты растений и минеральных удобрений;

— агросопровождение клиента от выбора агротехнологии до сбора урожая;

— выкуп и реализация вашей продукции на рынках России и зарубежья.

Оставить заявку на семена сои и другие продукты агротехнологии можно на официальном сайте компании Таргет Агро

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