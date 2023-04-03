Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
В интервью изданию Pravda.RU он заявил, что российская армия имеет уникальные разработки, которых нет на Западе - такие, как тяжелая огнеметная система "Солнцепек" и гиперзвуковые ракеты. Он также отметил, что Россия ограниченно участвует в боевых действиях, сохраняя свои мобилизационные ресурсы, в отличие от Украины, где уже было несколько волн всеобщей мобилизации.
Герасимов считает, что многие украинцы отворачиваются от политики киевского режима и не вступают в ряды Вооруженных Сил Украины. Это означает, что их мобилизационный ресурс "просто тает", в то время как российский еще не исчерпан.
По мнению эксперта, американский политолог имел в виду именно это, говоря о скрытых возможностях России, которые могут быть использованы в ходе украинского конфликта.