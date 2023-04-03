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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Эксперт пояснил слова американского политолога о скрытых военных ресурсах РФ

3 апреля 2023, 17:03
Эксперт в области безопасности и военной аналитики Игорь Герасимов прокомментировал слова американского профессора Марка Галеотти о скрытом потенциале России, который может быть использован в спецоперации.

В интервью изданию Pravda.RU он  заявил, что российская армия имеет уникальные разработки, которых нет на Западе - такие, как тяжелая огнеметная система "Солнцепек" и гиперзвуковые ракеты. Он также отметил, что Россия ограниченно участвует в боевых действиях, сохраняя свои мобилизационные ресурсы, в отличие от Украины, где уже было несколько волн всеобщей мобилизации.

Герасимов считает, что многие украинцы отворачиваются от политики киевского режима и не вступают в ряды Вооруженных Сил Украины. Это означает, что их мобилизационный ресурс "просто тает", в то время как российский  еще не исчерпан.

По мнению эксперта, американский политолог имел в виду именно это, говоря о скрытых возможностях России, которые могут быть использованы в ходе украинского конфликта.

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