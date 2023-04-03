Эксперт пояснил слова американского политолога о скрытых военных ресурсах РФ

В интервью изданию Pravda.RU он заявил, что российская армия имеет уникальные разработки, которых нет на Западе - такие, как тяжелая огнеметная система "Солнцепек" и гиперзвуковые ракеты. Он также отметил, что Россия ограниченно участвует в боевых действиях, сохраняя свои мобилизационные ресурсы, в отличие от Украины, где уже было несколько волн всеобщей мобилизации.