Больше денег — больше молока. Омским животноводам заплатят 1 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В Конгресс-холле в Омске прошло отраслевое совещание под руководством первого заместителя председателя правительства Омской области Валерия Бойко. На мероприятии присутствовали как представители регионального сельского хозяйства и животноводства, так и депутаты Законодательного Собрания Омской области, главы районов, представители научных организаций региона и федеральных структур.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, сейчас в регионе действуют 120 сельхозорганизации, более 280 тысяч личных подсобных хозяйств и 657 фермерских хозяйств. В 2022 году они произвели 606,3 тыс тонн молока, 190,8 тыс тонн мяса, 869,2 млн штук яиц. Мяса и яиц произвели больше, чем годом ранее, молока — столько же, сколько и в 2021 году.
«Достижение рекордных показателей по надою безусловно невозможно без постоянного повышения квалификации кадров. Обучение всегда является важным фактором в развитии отрасли. Технологии не стоят на месте, и работники хозяйств должны разбираться во всех технологических процессах. Мы видим тенденцию, что в тех хозяйствах, где специалисты постоянно проходят обучения, производственные показатели с каждым годом улучшаются», — отметил Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.
Предполагается, что результаты 2023 года серьезно превзойдут показатели прошлого года. Для этого фермерам Омской области выделят более 1 млрд рублей — почти столько же денег было выделено на гранты суммарно в период с 2018 по 2022 годы.