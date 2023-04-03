Больше денег — больше молока. Омским животноводам заплатят 1 млрд рублей

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, сейчас в регионе действуют 120 сельхозорганизации, более 280 тысяч личных подсобных хозяйств и 657 фермерских хозяйств. В 2022 году они произвели 606,3 тыс тонн молока, 190,8 тыс тонн мяса, 869,2 млн штук яиц. Мяса и яиц произвели больше, чем годом ранее, молока — столько же, сколько и в 2021 году.