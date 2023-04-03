Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Больше денег — больше молока. Омским животноводам заплатят 1 млрд рублей

3 апреля 2023, 08:41
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области на животноводство за год потратят больше 1 млрд рублей

Животноводы из Омской области получат субсидии на закупку техники и увеличение стада.

В Конгресс-холле в Омске прошло отраслевое совещание под руководством первого заместителя председателя правительства Омской области Валерия Бойко. На мероприятии присутствовали как представители регионального сельского хозяйства и животноводства, так и депутаты Законодательного Собрания Омской области, главы районов, представители научных организаций региона и федеральных структур.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, сейчас в регионе действуют 120 сельхозорганизации, более 280 тысяч личных подсобных хозяйств и 657 фермерских хозяйств. В 2022 году они произвели 606,3 тыс тонн молока, 190,8 тыс тонн мяса, 869,2 млн штук яиц. Мяса и яиц произвели больше, чем годом ранее, молока — столько же, сколько и в 2021 году.

«Достижение рекордных показателей по надою безусловно невозможно без постоянного повышения квалификации кадров. Обучение всегда является важным фактором в развитии отрасли. Технологии не стоят на месте, и работники хозяйств должны разбираться во всех технологических процессах. Мы видим тенденцию, что в тех хозяйствах, где специалисты постоянно проходят обучения, производственные показатели с каждым годом улучшаются», — отметил Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

Предполагается, что результаты 2023 года серьезно превзойдут показатели прошлого года. Для этого фермерам Омской области выделят более 1 млрд рублей — почти столько же денег было выделено на гранты суммарно в период с 2018 по 2022 годы.

Фото: omskportal.ru
#Ольга Акамова#Сельское хозяйство#Мясо#Молоко#Новости#Омская область
Подпишитесь
Миф о «городе-саде». Куда и как в Омске исчезают деревья?
Сегодня, 02:00
Шок. В Омске 12-летняя девочка сломала ногу в батутном центре
Сегодня, 06:42
На Омском заводе металлоконструкций сменился директор
Сегодня, 06:37
Еще одна попытка. На Левобережье Омска выставили на продажу ресторан «Рафаэль»
Сегодня, 07:18
Головная боль и бессонница. Омичей в апреле ждут две магнитные бури
Сегодня, 07:08
В Омске ликвидируют мясоперерабатывающий концерн «Компур»
Сегодня, 08:18