Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:44

Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Астроном из проекта SETI уверен, что инопланетяне будут обнаружены к 2036 году

3 апреля 2023, 16:44
Согласно заявлению астронома Сета Шостака, который является частью проекта SETI, поиск внеземного разума, человечество обнаружит инопланетную жизнь к 2036 году.

Он подчеркнул, что подразумевает настоящую разумную жизнь, а не микробов. Об этом сообщает издание nation-news.ru

Шостак также напомнил о том, что в нашей галактике существует множество миров, подобных Земле, и считать Землю единственным населенным местом во Вселенной является эгоистичным подходом.

Он утверждает, что, если жизнь во Вселенной существует, то она обязательно будет обнаружена в ближайшие 15 лет.

Подпишитесь
Рейтинг министров: кто покинет правительство Омской области при Виталии Хоценко?
Сегодня, 12:00
В Омске ликвидируют мясоперерабатывающий концерн «Компур»
Сегодня, 08:18
Миф о «городе-саде». Куда и как в Омске исчезают деревья?
Сегодня, 02:00
Еще одна попытка. На Левобережье Омска выставили на продажу ресторан «Рафаэль»
Сегодня, 07:18
Никакой весны. Омичам рассказали, что в конце недели пройдет мощный снегопад
Сегодня, 11:46
На Омском заводе металлоконструкций сменился директор
Сегодня, 06:37