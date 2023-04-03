Астроном из проекта SETI уверен, что инопланетяне будут обнаружены к 2036 году

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Он подчеркнул, что подразумевает настоящую разумную жизнь, а не микробов. Об этом сообщает издание nation-news.ru.
Шостак также напомнил о том, что в нашей галактике существует множество миров, подобных Земле, и считать Землю единственным населенным местом во Вселенной является эгоистичным подходом.
Он утверждает, что, если жизнь во Вселенной существует, то она обязательно будет обнаружена в ближайшие 15 лет.