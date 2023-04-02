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Ссора с тяжкими телесными. Омич изрезал грудь молодой женщине

2 апреля 2023, 08:11
Фото: 1MI
иллюстрация

52-летний омич в ходе ссоры порезал грудь односельчанке

Подозреваемого заключили в СИЗО.

В Калачинском районе возбудили уголовное дело после звонка из больницы. Подробности истории рассказали правоохранители.

37-летняя женщина поступила к медикам с колото-резанной раной грудной клетки. Выяснилось, повреждения нанес 52-летний односельчанин. Они поссорились на почве неприязненных отношений.

Подозреваемого задержали. Оказалось, он был неоднократно судим. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Идет расследование по делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

Отметим, всего за минувшие сутки в полицию поступило 947 обращений от омичей. Возбуждено 50 уголовных дел. Ранее мы рассказывали о розыске подозреваемого в краже:

Чужое манит. После шопинга омич заинтересовал полицию
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#Уголовное дело#Происшествия#Общество#Полиция#Новости#Омская область#Калачинский район
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