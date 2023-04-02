Ссора с тяжкими телесными. Омич изрезал грудь молодой женщине

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
В Калачинском районе возбудили уголовное дело после звонка из больницы. Подробности истории рассказали правоохранители.
37-летняя женщина поступила к медикам с колото-резанной раной грудной клетки. Выяснилось, повреждения нанес 52-летний односельчанин. Они поссорились на почве неприязненных отношений.
Подозреваемого задержали. Оказалось, он был неоднократно судим. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Идет расследование по делу о причинении тяжкого вреда здоровью.
Отметим, всего за минувшие сутки в полицию поступило 947 обращений от омичей. Возбуждено 50 уголовных дел. Ранее мы рассказывали о розыске подозреваемого в краже: