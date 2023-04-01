Жители Омска спустились в метро без штанов. Они объяснили, зачем это сделали

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
В Омске 1 апреля на станции метро «Библиотека Пушкина» можно было увидеть людей без штанов. Город55 выяснил, почему люди оказались в общественном месте в таком необычном виде.
Десятки омичей, забывших надеть штаны и джинсы, ранним утром субботы спустились в подземку. Удивленным очевидцам сего мероприятия они рассказали, что же сподвигло их так поступить.
Участники необычного флешмоба решили поднять таким поступком настроение и вызвать позитивные эмоции у окружающих людей. Тем более, для этого все-то нужно отказаться от брюк и юбок и остаться только в нижнем белье. Омичам, кстати, повезло с погодой: на улице сегодня заметно потеплело, так что сильно мерзнуть не пришлось.
Негативной реакции такая акция омичей без штанов не вызвала. Что совсем неудивительно, чего только не встретишь в городе-миллионнике.
* Новость является выдуманной. Все совпадения с реальными людьми без штанов в омском метро случайны.