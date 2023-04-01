Жители Омска спустились в метро без штанов. Они объяснили, зачем это сделали

Участники необычного флешмоба решили поднять таким поступком настроение и вызвать позитивные эмоции у окружающих людей. Тем более, для этого все-то нужно отказаться от брюк и юбок и остаться только в нижнем белье. Омичам, кстати, повезло с погодой: на улице сегодня заметно потеплело, так что сильно мерзнуть не пришлось.