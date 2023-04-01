РЭО: Зола остается пожароопасной более суток

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Российский экологический оператор предлагает рассмотреть возможность разработки и внедрения мер по усилению контроля за соблюдением требований к накоплению золы, передает newsnn.ru.
За февраль и март текущего года в российских регионах были зафиксированы десятки случаев возгораний мусоровозов, автомобилей, жилых домов и других построек, которые вызваны нарушением правил выброса горячей тлеющей золы. За этот период возгорания возникали в Удмуртии, Хакасии, Бурятии, Забайкальском и Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в ЕАО.
Мельчайшие частицы золы способны разогреть до тления уже остывшие угли, из-за чего она может более суток оставаться пожароопасной. Именно неправильное обращение с отходами от сжигания твердого топлива — наиболее частая причина возгораний мусорных контейнеров и мусоровозов. Это в основном касается частного жилого сектора и является одной из серьезных проблем.
Возгорания происходят из-за того, что несознательные граждане высыпают еще тлеющую золу непосредственно в емкости для складирования ТКО. Бывает, что отходы воспламеняются уже в мусоровозе, что может стать причиной возгорания специальной техники. Кроме того, в таких случаях есть риск перехода огня на автомобили или иные объекты, которые находятся вблизи объектов складирования.
«В целях предотвращения негативных сценариев необходимо оборудование отдельных мест складирования для районов с индивидуальной жилой застройкой, использующих печное отопление. И, конечно, важна сознательность граждан в вопросе правильной утилизации. Если же посмотреть глобально, то ежегодно в России образуется больше 20 млн тонн золошлаковых отходов. Поэтому в рамках утвержденного правительством РФ комплексного плана к 2035 году объем утилизации отходов угольных электростанций и котельных должен достичь показателя не менее 50%. Таким образом, мы сможем заместить до 15 млн тонн природных ресурсов за счет вторичного применения золошлакового сырья. В этой связи важно также вовлекать в хозяйственный оборот золу, образованную в домашних хозяйствах и на объектах малой теплоэнергетики», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Потенциально пожароопасным также является складирование золы, которая образуется на объектах теплоэнергетики, в том числе малой теплоэнергетики. В РЭО отмечают, что подобные способы обращения недопустимы — необходимо обеспечивать охлаждение золы и ее правильное хранение в изолированных контейнерах (в случае сравнительно небольшого объема) на безопасном расстоянии от горючих материалов.