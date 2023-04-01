РЭО: Зола остается пожароопасной более суток

«В целях предотвращения негативных сценариев необходимо оборудование отдельных мест складирования для районов с индивидуальной жилой застройкой, использующих печное отопление. И, конечно, важна сознательность граждан в вопросе правильной утилизации. Если же посмотреть глобально, то ежегодно в России образуется больше 20 млн тонн золошлаковых отходов. Поэтому в рамках утвержденного правительством РФ комплексного плана к 2035 году объем утилизации отходов угольных электростанций и котельных должен достичь показателя не менее 50%. Таким образом, мы сможем заместить до 15 млн тонн природных ресурсов за счет вторичного применения золошлакового сырья. В этой связи важно также вовлекать в хозяйственный оборот золу, образованную в домашних хозяйствах и на объектах малой теплоэнергетики», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.