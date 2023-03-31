Юрист высказался по поводу опасений Маска насчет обучения искусственного интеллекта

Профессор отметил, что на сегодняшний день многие люди практически полностью доверяют ИИ, что может приводить к серьезным ошибкам. Он отметил, что молодежь теряет навык самостоятельного мышления, доверяя решение всех задач прообразам искусственного интеллекта в «лице» смартфонов или их аналогов. И наконец, итогом развития ИИ станет рост безработицы, который в свою очередь неизбежно приведет к экономическим и социальным потрясениям в мире, резюмировал Антон Серго.