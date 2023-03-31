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Юрист высказался по поводу опасений Маска насчет обучения искусственного интеллекта

31 марта 2023, 10:18
Профессор, доктор юридических наук Антон Серго прокомментировал призыв главы компании Tesla Илона Маска о временной приостановке обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Он заявил, что сегодня никто в полной мере не представляет, чем может закончиться активное развитие нейросетей.

По словам эксперта, эти опасения могут быть связаны, прежде всего, с неуправляемостью подобного обучения, которое может иметь как положительный, так и отрицательный результаты, пишет Pravda.Ru.

Профессор отметил, что на сегодняшний день многие люди практически полностью доверяют ИИ, что может приводить к серьезным ошибкам. Он отметил, что молодежь теряет навык самостоятельного мышления, доверяя решение всех задач прообразам искусственного интеллекта в «лице» смартфонов или их аналогов. И наконец, итогом развития ИИ станет рост безработицы, который в свою очередь неизбежно приведет к экономическим и социальным потрясениям в мире, резюмировал Антон Серго.

#Общество#Технологии
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