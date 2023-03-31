В Индии гриб-паразит заразил человека

На снимках компьютерной томографии врачи увидели гнойное воспаление трахеи. Откачанную жидкость отправили на исследования. Опыты показали, что мужчина заразился грибком. Сразу определить его вид не получилось. Это сделали только эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они секвенировали ДНК гриба и выяснили, что это хондростереум пурпурный.