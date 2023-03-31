В Индии гриб-паразит заразил человека

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Обычно данный гриб паразитирует исключительно на растениях. Об этом информирует 360tv.ru.
По словам экспертов, о грядущей эпидемии говорить пока преждевременно. Однако если температура воздуха на планете продолжит повышаться, опасность заражения людей возрастет
Хондростереум пурпурный, как правило, селится на деревьях из семейства розовых. Когда растение умирает, его листья приобретают серебристую окраску.
61-летний пациент сильно кашлял. Его мучила боль в горле. Мужчина жаловался на постоянно утомление. Симптомы не исчезали где-то три месяца. Пожилой человек обратился к медикам, когда его состояние стало совсем критическим.
На снимках компьютерной томографии врачи увидели гнойное воспаление трахеи. Откачанную жидкость отправили на исследования. Опыты показали, что мужчина заразился грибком. Сразу определить его вид не получилось. Это сделали только эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они секвенировали ДНК гриба и выяснили, что это хондростереум пурпурный.
Пациента удалось спасти. Ему все время откачивали гной из горла. Мужчина два месяца пил антибиотики. После выздоровления рецидива не произошло.