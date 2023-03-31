Сервис «Яндекс Такси» анонсировал запуск мини-сериала на YouTube

Из первой серии «Антологии технологий» аудитория видеохостинга узнает о причинах, по которым меняется стоимость поездки, а также о том, каковы ее слагаемые. Садясь в салон автомобиля, пассажир проинформирован о сумме, между тем он не всегда в курсе, из чего она складывается. Авторы мини-сериала информируют зрителей о факторах, которые прямо влияют на чек, — это тарифы, скидки, бонусы, технологии назначений и повышенный спрос.