Сервис «Яндекс Такси» анонсировал запуск мини-сериала на YouTube

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:10
В Омске жители часто обсуждают на форумах, как формируется цена на поездку в такси. Однако точный механизм формирования цены на поездку остается загадкой для большинства жителей города.
Пассажиру совершенно не интересны проблемы водителя, тогда как водителю не всегда ясен масштаб влияния клиента на сервис. Мини-сериал «Антология технологий» повествует о том, как сервис «Яндекс Такси» балансирует в интересах и той, и другой стороны в таких вопросах как комфорт, цена и безопасность.
Каждому из этих важных аспектов решено было посвятить отдельную серию YouTube-сериала. Авторы постарались продемонстрировать все скрытое от глаз и ответить на наиболее острые и частые вопросы клиентов.
Из первой серии «Антологии технологий» аудитория видеохостинга узнает о причинах, по которым меняется стоимость поездки, а также о том, каковы ее слагаемые. Садясь в салон автомобиля, пассажир проинформирован о сумме, между тем он не всегда в курсе, из чего она складывается. Авторы мини-сериала информируют зрителей о факторах, которые прямо влияют на чек, — это тарифы, скидки, бонусы, технологии назначений и повышенный спрос.
Вторая серия рассказывает о безопасности. Благополучие поездок всегда остается без внимания, поскольку оно считается само собой разумеющимся. При этом коллектив «Яндекс Такси» скрупулезно совершенствует технологии безопасности, которые действуют как до оформления заказов в мобильном приложении и непосредственно в ходе поездки, так и тогда, когда клиент уже добрался до пункта назначения.
Первые две серии озвучивают Варвара Шмыкова и Ирина Горбачева. Актрисы общаются со зрителями на сложные темы, но очень простым языком, и при этом они приводят примеры из жизни. Благодаря столь легкой подаче материала авторы сделали свое повествование понятным и доступным для всех.