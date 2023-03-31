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Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Повестки призывникам раздадут в электронном виде

31 марта 2023, 10:38
В Российской Федерации первого апреля стартует весенняя призывная кампания.

По словам начальника управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимира Цимлянского, будущие солдаты получат повестки в электронном виде. Об этом информирует 360tv.ru.

Ставить на воинский учет российских подростков в возрасте 17 лет стали еще в январе 2023 года. Процесс шел в новом формате.

Цимлянский заявил, что военные комиссариаты получали сведения от федеральных, региональных и муниципальных органов власти в электронном виде с дублированием на бумажных носителях. Ими была создана единая база данных. Ее используют в учетно-призывной работе.

Владимир Цимлянский заявил, что есть задача оповещать призывников в электронном виде. При отсутствии технической возможности оповещение станут проводить путем вручения повесток.

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