Повестки призывникам раздадут в электронном виде

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
По словам начальника управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимира Цимлянского, будущие солдаты получат повестки в электронном виде. Об этом информирует 360tv.ru.
Ставить на воинский учет российских подростков в возрасте 17 лет стали еще в январе 2023 года. Процесс шел в новом формате.
Цимлянский заявил, что военные комиссариаты получали сведения от федеральных, региональных и муниципальных органов власти в электронном виде с дублированием на бумажных носителях. Ими была создана единая база данных. Ее используют в учетно-призывной работе.
Владимир Цимлянский заявил, что есть задача оповещать призывников в электронном виде. При отсутствии технической возможности оповещение станут проводить путем вручения повесток.