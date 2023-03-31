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Эксперт: Илон Маск может выдвинуться на президентских выборах в США

31 марта 2023, 07:48
Американский предприниматель Илон Маск может иметь шансы на политическую карьеру и даже выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

По его словам, в случае выдвижения Дональда Трампа от республиканцев и Джо Байдена от демократов возможно возникновение разочарования у американских избирателей в отношении обеих партий. Это может привести к возможному третьему кандидату, пишет издание Pravda.Ru.

Маск может стать кандидатом-объединителем и апеллировать как к демократам, так и к республиканцам, отметил эксперт. Кроме того, если республиканцы победят на выборах, Маск мог бы стать вице-президентом, считает аналитик.

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