Эксперт: Илон Маск может выдвинуться на президентских выборах в США

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По его словам, в случае выдвижения Дональда Трампа от республиканцев и Джо Байдена от демократов возможно возникновение разочарования у американских избирателей в отношении обеих партий. Это может привести к возможному третьему кандидату, пишет издание Pravda.Ru.
Маск может стать кандидатом-объединителем и апеллировать как к демократам, так и к республиканцам, отметил эксперт. Кроме того, если республиканцы победят на выборах, Маск мог бы стать вице-президентом, считает аналитик.