«БКС Мир инвестиций» оценивает потенциал роста российского рынка акций в 45%

"Взгляд на российский рынок у нас остается достаточно положительным, потому что мы считаем, что рынки в целом переоценивают те риски, которые есть. Российская экономика достаточно неплохо, выше всех ожиданий справляется с текущими геополитическими сложностями и в целом устойчивость и высокая адаптивность российской экономики это то, что будет являться лейтмотивом развития российского рынка на годы вперед… Мы видим потенциал роста порядка 50% по рынку, 45%, если быть точным", - отметил Чуйко на пресс-конференции.