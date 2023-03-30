Политолог Икбаль Дюрре: Эрдоган может впервые проиграть на выборах

В турецкую оппозицию входят либералы, националисты, исламисты и курды. Однако, она выдвинула лишь кандидатуру Кемаля Кылычдароглу. На вопрос о том, почему именно на этого политика сделали ставку оппозиционеры, Дюрре ответил: прокурдские демократы еще не определились окончательно, поддерживать ли Кылычдароглу. В случае, если их решение будет положительным, Реджеп Эрдоган рискует проиграть выборы, пишет Pravda.Ru.