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Политолог Икбаль Дюрре: Эрдоган может впервые проиграть на выборах

30 марта 2023, 07:39
На 14 мая 2023 года запланированы выборы президента Турции. Свои прогнозы по их исходу озвучил эксперт по Ближнему Востоку, политолог Икбаль Дюрре.

В турецкую оппозицию входят либералы, националисты, исламисты и курды. Однако, она выдвинула лишь кандидатуру Кемаля Кылычдароглу. На вопрос о том, почему именно на этого политика сделали ставку оппозиционеры, Дюрре ответил: прокурдские демократы еще не определились окончательно, поддерживать ли Кылычдароглу. В случае, если их решение будет положительным, Реджеп Эрдоган рискует проиграть выборы, пишет Pravda.Ru.

Кылычдароглу возглавляет Народную республиканскую партию, основанную Ататюрком. Руководители входящих в коалицию политических партий не поддерживают действующую власть, однако, они представляют государственность Турецкой Республики в ключевых моментах, подчеркнул Дюрре. Эксперт указал здесь на внешнеполитическую деятельность в связи с Кипром и на курдскую политику. По словам политолога, в части этих двух вопросов у всех партий крайне мало отличий от действующей партии.

Основным их лозунгом является усиление демократичности Турции, открытости и прозрачности ее экономических программ, независимости ее судебной системы, а также светского образа жизни. Дюрре акцентировал внимание на том, что именно эти моменты чрезвычайно беспокоят турков в последние годы. Население страны возмущено текущим положением дел в экономике.

Кроме того, Турция постепенно превращается в прорелигиозную, а светски настроенные слои общества и кемалисты этим недовольны, резюмировал Дюрре.

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