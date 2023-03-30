Качество питания детей в школах планируют повысить с помощью родителей

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Авторы инициативы выразили мнение о том, что родителям необходимо лично проверять цеха, в которых готовят еду для их детей. Корреспонденты 360tv.ru пишут об этом со ссылкой на газету «Известия».
Из текста документа следует, что система госзакупок продуктов питания для российских школ остро нуждается в ужесточении. Парламентарии настаивают на усилении административной и уголовной ответственности для недобросовестных компаний-поставщиков.
Однако, родительское сообщество полагает, что проверки на производствах необходимо поручать исключительно компетентным специалистам. В качестве более действенного механизма контроля там предложили создать специальный интернет-сайт, чтобы родители могли оперативно информировать соответствующие структуры о фактах некачественного питания в школах.
Масштабная модернизация системы питания в школах будет проведена в ближайшее время в Санкт-Петербурге. Реализация пилотного проекта запланирована в школе № 372 в Московском районе. Здесь переоборудуют кухню, и повара будут готовить по новым фирменным рецептам с учетом стандартов школьного питания и на основании требований Роспотребнадзора.