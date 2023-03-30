Качество питания детей в школах планируют повысить с помощью родителей

Масштабная модернизация системы питания в школах будет проведена в ближайшее время в Санкт-Петербурге. Реализация пилотного проекта запланирована в школе № 372 в Московском районе. Здесь переоборудуют кухню, и повара будут готовить по новым фирменным рецептам с учетом стандартов школьного питания и на основании требований Роспотребнадзора.