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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Качество питания детей в школах планируют повысить с помощью родителей

30 марта 2023, 06:55
Родителей будут активно привлекать к контролю над качеством горячего питания учеников школ на всех этапах процесса. Члены думского комитета по вопросам просвещения направили соответствующие рекомендации в Кабмин, а также руководителям субъектов РФ.

Авторы инициативы выразили мнение о том, что родителям необходимо лично проверять цеха, в которых готовят еду для их детей. Корреспонденты 360tv.ru пишут об этом со ссылкой на газету «Известия».

Из текста документа следует, что система госзакупок продуктов питания для российских школ остро нуждается в ужесточении. Парламентарии настаивают на усилении административной и уголовной ответственности для недобросовестных компаний-поставщиков.

Однако, родительское сообщество полагает, что проверки на производствах необходимо поручать исключительно компетентным специалистам. В качестве более действенного механизма контроля там предложили создать специальный интернет-сайт, чтобы родители могли оперативно информировать соответствующие структуры о фактах некачественного питания в школах.

Масштабная модернизация системы питания в школах будет проведена в ближайшее время в Санкт-Петербурге. Реализация пилотного проекта запланирована в школе № 372 в Московском районе. Здесь переоборудуют кухню, и повара будут готовить по новым фирменным рецептам с учетом стандартов школьного питания и на основании требований Роспотребнадзора.

#Общество
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