Большинство россиян уверены, что профессия консьержа устарела

Однако порядка четверти участников опроса (27 процентов) по-прежнему уверены в необходимости дежурства консьержей при входе в дом. При этом 8 процентов из них называют подъездных дежурных душой дома, а еще 3 процента считают, что консьержи помогают следить за камерами с умных домофонов и общедомового наблюдения. И наконец, еще 16 процентов респондентов заявили, что для большей надежности в доме нужны и консьержи, и умные домофоны.