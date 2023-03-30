Большинство россиян уверены, что профессия консьержа устарела

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Согласно результатам исследования, большинство респондентов (58 процентов) полагают, что профессия консьержа на сегодняшний день устарела. Из числа, кто так считает, 32 процента опрошенных отмечают, что на оплату работы консьержей напрасно расходуется общедомовой бюджет, а 26 процентов уверены, что представителей этой профессии с успехом заменят умные домофоны, пишут «Известия».
Однако порядка четверти участников опроса (27 процентов) по-прежнему уверены в необходимости дежурства консьержей при входе в дом. При этом 8 процентов из них называют подъездных дежурных душой дома, а еще 3 процента считают, что консьержи помогают следить за камерами с умных домофонов и общедомового наблюдения. И наконец, еще 16 процентов респондентов заявили, что для большей надежности в доме нужны и консьержи, и умные домофоны.