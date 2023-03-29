В РФ готовят ответные меры на случай блокировок Западом загрузки в смартфоны eSIM

Пилотная зона будет организована на территории НИИР. Здесь будут тестировать отечественный программно-аппаратный комплекс, к которому смогут подключиться операторы, чтобы собственноручно проверить инфраструктуру в работе виртуальных SIM-карт. В Минцифры заявили, что только российское оборудование и ПО смогут обеспечить полную гарантию безопасности объектов критической инфраструктуры. К ней относится и оборудование, на котором работают сотовые операторы. В НИИР добавили, что пилотный проект создаётся для выбора оптимального варианта архитектуры и состава элементов отечественной экосистемы eSIM.