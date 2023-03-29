Сергей Кириенко открыл четвертый сезон «Большой перемены»

Еще Сергеем Кириенко была выражена благодарность наставникам конкурса. В новом сезоне те из них, чьи подопечные окажутся победителями, отправятся путешествовать. Поезд, пассажирами которого они будут, поедет в южные регионы РФ. Это идея принадлежит учащимся пятых - седьмых классов, победившим в предыдущих сезонах и уже побывавшим в «Путешествии мечты».