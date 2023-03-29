Сергей Кириенко открыл четвертый сезон «Большой перемены»

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
О том, к чему готовиться новым конкурсантам, рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Как сообщает tass.ru, он же подытожил итоги предыдущих сезонов конкурса «Большая перемена».
Участниками церемонии стали три тысячи человек - участники и победители предыдущих трех сезонов, их наставники и педагоги.
По мнению Кириенко, в зале присутствовали самые лучшие из нескольких миллионов. Они верят в свои силы. А мечты и умение бороться и трудиться помогают достичь многого. Так можно реализовать любую самую смелую мечту.
Сергей Кириенко рассказал о проекте Алины Амировой из Пермского края. Она предложила создать волонтерский корпус «Большой перемены». Согласно проекту выпускники конкурса начнут помогать ребятам младшего возраста. За первый день работы в число волонтёров корпуса вошли сотни активистов.
Также Кириенко поблагодарил ребят за поддержку акции «Добрые письма», в рамках которой дети отправили военнослужащим более миллиона писем со словами поддержки.
Еще Сергеем Кириенко была выражена благодарность наставникам конкурса. В новом сезоне те из них, чьи подопечные окажутся победителями, отправятся путешествовать. Поезд, пассажирами которого они будут, поедет в южные регионы РФ. Это идея принадлежит учащимся пятых - седьмых классов, победившим в предыдущих сезонах и уже побывавшим в «Путешествии мечты».
«Сейчас начинается новая яркая страница книги вашей жизни, потому что «Большая перемена» становится еще больше. Она стала флагманским проектом российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Эта идея ваша. Эту идею поддержал Владимир Путин. По вашей просьбе президент согласился и возглавил наблюдательный совет «Движения Первых», – добавил Сергей Кириенко.
Официальный представитель Администрации Президента РФ перечислил следующие ценности ребят из «Движения Первых»: «Быть Первыми», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в движении» и «Быть с Россией». До 15 мая 2023 года можно зарегистрироваться для участия в конкурсе “Большая перемена” на платформе bolshayaperemena.online.
Напомним, всероссийский конкурс «Большая перемена» - флагманский проект «Движения Первых». Проект реализуется при содействии Федерального агентства по делам молодежи и при поддержке Минпросвещения России.