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Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов «Филадельфия»

29 марта 2023, 08:01
Глава Роскачества Максим Протасов сообщил о нахождении кишечной палочки в 40% роллов «Филадельфия», прошедших проверку ведомства.

Эти роллы были взяты из ресторанов премиум-сегмента, торговых сетей и специализированных магазинов, пишет 360tv.ru. Все роллы содержали недопустимое количество микроорганизмов, что может быть связано с нарушением правил хранения продуктов и санитарно-гигиенических норм во время их приготовления. На большинстве упаковок не было информации о составе и дате производства, а Протасов отметил, что роллы не относятся к рыбным продуктам. В сентябре 2022 года Роскачество также нашло кишечную палочку в пяти марках сметаны.

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