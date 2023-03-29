Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов «Филадельфия»

Эти роллы были взяты из ресторанов премиум-сегмента, торговых сетей и специализированных магазинов, пишет 360tv.ru. Все роллы содержали недопустимое количество микроорганизмов, что может быть связано с нарушением правил хранения продуктов и санитарно-гигиенических норм во время их приготовления. На большинстве упаковок не было информации о составе и дате производства, а Протасов отметил, что роллы не относятся к рыбным продуктам. В сентябре 2022 года Роскачество также нашло кишечную палочку в пяти марках сметаны.