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Published Сегодня, 19:54

Modified Сегодня, 19:59

Updated Сегодня, 19:59

Психолог объяснила, почему многие люди испытывают весеннюю депрессию

29 марта 2023, 19:54
Психолог Дарья Яушева объяснила, что весенняя депрессия может быть связана с увеличением светового дня. Это явление приводит к уменьшению выработки гормона мелатонина, который регулирует сон и настроение.

Помимо этого, несбалансированное питание и сезонные аллергии могут вызывать усталость и апатию, сообщает издание nation-news.ru.

Социальный фактор также может играть роль. Люди чаще начинают выходить из дома и присоединяться к мероприятиям, что может быть вызовом для склонных к уединению личностей.

Увеличенная выработка серотонина также может стать причиной весенней хандры для некоторых людей, подытожила Якушева.

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