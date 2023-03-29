Психолог объяснила, почему многие люди испытывают весеннюю депрессию

Posted Сегодня, 19:54
Published Сегодня, 19:54
Modified Сегодня, 19:59
Updated Сегодня, 19:59
Помимо этого, несбалансированное питание и сезонные аллергии могут вызывать усталость и апатию, сообщает издание nation-news.ru.
Социальный фактор также может играть роль. Люди чаще начинают выходить из дома и присоединяться к мероприятиям, что может быть вызовом для склонных к уединению личностей.
Увеличенная выработка серотонина также может стать причиной весенней хандры для некоторых людей, подытожила Якушева.