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Posted Сегодня, 20:04

Published Сегодня, 20:04

Modified Сегодня, 20:07

Updated Сегодня, 20:07

Эксперт рассказал, когда лучше продавать автомобиль

29 марта 2023, 20:04
Различные причины могут привести к решению продать свой автомобиль: от желания обновить модель до проблем технического характера. Генеральный директор "СберАвто" Илья Федорченко рассказал, что при возникновении серьезных проблем после ДТП продажа авто на запчасти может быть лучшим решением.

Длительная эксплуатация может также привести к необходимости значительных финансовых вложений в ремонт. Если затраты на обслуживание и ремонт автомобиля стали возрастать, это может быть сигналом для размышления о продаже, рассказал эксперт в интервью изданию Pravda.Ru.

Кроме того, если автомобиль не приносит удовлетворения и доставляет больше неудобств, его замена может быть оправданной. Изменение частоты использования автомобиля также может стать причиной продажи - например, если владелец начал реже им пользоваться. Личные обстоятельства, такие, как расширение семьи или переезд, также могут потребовать замены автомобиля на более подходящую модель, резюмировал Федорченко.

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