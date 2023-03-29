Эксперт рассказал, когда лучше продавать автомобиль

Кроме того, если автомобиль не приносит удовлетворения и доставляет больше неудобств, его замена может быть оправданной. Изменение частоты использования автомобиля также может стать причиной продажи - например, если владелец начал реже им пользоваться. Личные обстоятельства, такие, как расширение семьи или переезд, также могут потребовать замены автомобиля на более подходящую модель, резюмировал Федорченко.