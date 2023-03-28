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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Ветеринар рассказала о симптомах и профилактике кошачьей чумки

28 марта 2023, 14:25
Ветврач и эксперт pet-friendly сообщества «Хвост Ньюс» Анна Федорова объяснила, что чумка или панлейкопения — опасная вирусная инфекция, которой болеют все представители семейства кошачьих. Эта болезнь смертельно опасна для кошек, но люди заразиться ею не могут.

Она пояснила, что смертность при данном заболевании превышает 90 процентов, причем не только у котят в возрасте до одного года, но и у взрослых животных, пишет Pravda.Ru.

По словам специалиста, возбудителем панлейкопении является парвовирус, который может существовать во внешней среде от нескольких месяцев до года и весьма устойчив к обработке дезинфицирующими средствами. При этом заразиться может не только кошка, бывающая на улице, но и полностью домашнее животное.

Инфекция может передаваться воздушно-капельным, контактным, внутриутробным и трансмиссивным путями. В последнем случае передача вируса осуществляется через укус кровососущих насекомых.

В особую группу риска входят котята, не прошедшие вакцинацию до пятимесячного возраста, а также ослабленные и пожилые кошки. Те же животные, что переболели панлейкоменией, получают пожизненный иммунитет. Одновременно с этим они могут долгое время оставаться носителями возбудителя и заражать других кошачьих,

Как рассказала Федорова, инкубационный период кошачьей чумки в большинстве случаев продолжается от двух до десяти дней. Течение болезни может быть подострым, острым и молниеносным. При этом в более тяжелой форме панлейкопения протекает, как правило, у молодых невакцинированных котят.

В числе симптомов болезни — апатия, повышение температуры до 40-41 градусов, рвота, отказ от еды и жажда, причем кошка, несмотря на это, воду не пьет. Рвотные массы при этом заболевании будут желтоватого цвета, иногда с включениями слизи. Может также отмечаться диарея с примесью крови и зловонным запахом.

#Общество
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