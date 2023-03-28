Ветеринар рассказала о симптомах и профилактике кошачьей чумки

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Она пояснила, что смертность при данном заболевании превышает 90 процентов, причем не только у котят в возрасте до одного года, но и у взрослых животных, пишет Pravda.Ru.
По словам специалиста, возбудителем панлейкопении является парвовирус, который может существовать во внешней среде от нескольких месяцев до года и весьма устойчив к обработке дезинфицирующими средствами. При этом заразиться может не только кошка, бывающая на улице, но и полностью домашнее животное.
Инфекция может передаваться воздушно-капельным, контактным, внутриутробным и трансмиссивным путями. В последнем случае передача вируса осуществляется через укус кровососущих насекомых.
В особую группу риска входят котята, не прошедшие вакцинацию до пятимесячного возраста, а также ослабленные и пожилые кошки. Те же животные, что переболели панлейкоменией, получают пожизненный иммунитет. Одновременно с этим они могут долгое время оставаться носителями возбудителя и заражать других кошачьих,
Как рассказала Федорова, инкубационный период кошачьей чумки в большинстве случаев продолжается от двух до десяти дней. Течение болезни может быть подострым, острым и молниеносным. При этом в более тяжелой форме панлейкопения протекает, как правило, у молодых невакцинированных котят.
В числе симптомов болезни — апатия, повышение температуры до 40-41 градусов, рвота, отказ от еды и жажда, причем кошка, несмотря на это, воду не пьет. Рвотные массы при этом заболевании будут желтоватого цвета, иногда с включениями слизи. Может также отмечаться диарея с примесью крови и зловонным запахом.