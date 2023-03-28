Ветеринар рассказала о симптомах и профилактике кошачьей чумки

По словам специалиста, возбудителем панлейкопении является парвовирус, который может существовать во внешней среде от нескольких месяцев до года и весьма устойчив к обработке дезинфицирующими средствами. При этом заразиться может не только кошка, бывающая на улице, но и полностью домашнее животное.