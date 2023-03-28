В 2023 году 27 госкомпаний займутся "выращиванием" МСП-поставщиков

В закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в 2022 году были внесены изменения, сообщают vedomosti.ru. После этого стал доступен механизм «выращивания» поставщиков из данного сектора. Его суть заключается в том, что государственные компании могут заняться реализацией индивидуальный программ развития поставщиков из субъектов малого и среднего бизнеса. В частности, это предполагает их финансирование и оказание правовой и методической поддержки. Также после изменения законодательства организации получили возможность заключения долгосрочных офсетных контрактов по закону № 223-ФЗ. Речь идет о закупках компаний с участием государства. В соответствии с такими договорами поставщик инвестирует средства в производство, а заказчик берет на себя обязательства в течение нескольких лет закупать у него определенный объем продукции или услуг. Уточним, что инвестору разрешается вкладывать как свои собственные, так и заемные средства.