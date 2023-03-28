В 2023 году 27 госкомпаний займутся "выращиванием" МСП-поставщиков

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Об этом сообщили представители Корпорации малого и среднего предпринимательства (КМСП).
В закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в 2022 году были внесены изменения, сообщают vedomosti.ru. После этого стал доступен механизм «выращивания» поставщиков из данного сектора. Его суть заключается в том, что государственные компании могут заняться реализацией индивидуальный программ развития поставщиков из субъектов малого и среднего бизнеса. В частности, это предполагает их финансирование и оказание правовой и методической поддержки. Также после изменения законодательства организации получили возможность заключения долгосрочных офсетных контрактов по закону № 223-ФЗ. Речь идет о закупках компаний с участием государства. В соответствии с такими договорами поставщик инвестирует средства в производство, а заказчик берет на себя обязательства в течение нескольких лет закупать у него определенный объем продукции или услуг. Уточним, что инвестору разрешается вкладывать как свои собственные, так и заемные средства.
Чтобы принять участие в программе, поставщик должен состоять в реестре МСП. Он не должен быть аффилированным с заказчиком, банкротом, а также должником по налогам или другим обязательным платежам. Еще одним условием является отсутствие организации в списке недобросовестных поставщиков. Также предприятие-поставщик должно заниматься производством инновационной продукции с локализацией на территории РФ. При этом госкомпания вправе установить собственные дополнительные требования. Например, в штате подрядчика должны работать специалисты определенной квалификации, или на его производстве должно использоваться определенное оборудование.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, из-за ухода с российского рынка иностранных организаций у субъектов малого бизнеса появилась возможность занять их нишу и предложить свою продукцию. Также они могли модернизировать производство под конкретные запросы. Однако объем и качество продукции, предлагаемой МСП, не всегда соответствовали требованиям крупных заказчиков. По мнению Исаевича, «выращивание» поставщиков из этого сектора может стать одним из эффективных механизмов импортозамещения.
В связи с уходом иностранных подрядчиков такие программы стали более актуальны. Сейчас государственные компании вынуждены думать о том, где найти новых подрядчиков. Об этом рассказал президент организации «Опора России» Александр Калинин.
Он отметил, что субъектам малого и среднего бизнеса данный инструмент также выгоден. Он позволяет найти рынки сбыта, развивать производство и наращивать мощности. До принятия закона госзаказчики не могли предоставлять преференции поставщикам, и это сдерживало развитие фирм-подрядчиков.