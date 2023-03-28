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Политолог высказался о предложении создать трибунал Евросоюза для суда над Россией

28 марта 2023, 08:00
Известный российский политолог Андрей Гусий прокомментировал повестку дня саммита Евросоюза (ЕС), которая предполагает обсуждение не только очередных санкций против РФ и новых пакетов помощи Киеву, но и вопросов создания трибунала и суда над Россией.

Он отметил, что обсуждение на саммите ЕС возможного создания международного трибунала лишний раз свидетельствует о том, что Запад зашел в тупик в плане вероятных вариантов давления на Россию. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «НГ»

По словам эксперта, президент Чехии так и сказал: «Мне не хватает воображения, чтобы сказать, что мы можем сделать еще». Ничего не вышло и с ордером Международного уголовного суда — в частности, Армения и Венгрия уже заявили, что не могут арестовать Владимира Путина, так как и это не позволяет законодательство, да и вообще непонятно, как это можно сделать, пояснил Гусий. Он также подчеркнул, что даже поставка боеприпасов Украине выглядит не как мера поддержки, а как публичная демонстрация сохранения позиции Европы.

Обсуждение международного трибунала, который с большой долей вероятности не поддержит большинство стран, не будет иметь законной силы, так что это не более чем часть информационной поддержки киевского режима, резюмировал политолог.

#Политика
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