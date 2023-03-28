Политолог высказался о предложении создать трибунал Евросоюза для суда над Россией

По словам эксперта, президент Чехии так и сказал: «Мне не хватает воображения, чтобы сказать, что мы можем сделать еще». Ничего не вышло и с ордером Международного уголовного суда — в частности, Армения и Венгрия уже заявили, что не могут арестовать Владимира Путина, так как и это не позволяет законодательство, да и вообще непонятно, как это можно сделать, пояснил Гусий. Он также подчеркнул, что даже поставка боеприпасов Украине выглядит не как мера поддержки, а как публичная демонстрация сохранения позиции Европы.