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Пермская ЦБК производит гофротару на современном оборудовании

28 марта 2023, 10:08
Фото: ПЦБК
Пермская целлюлозно-бумажная компания за последние четыре года реализовала два инвестпроекта по модернизации производства: «Сила картона» и «Сила бумаги».

Работа в этом направлении продолжается, и теперь оборудование будет обновлено на площадке по выпуску гофротары. За счет этого компания намерена улучшить производительность, качество и разнообразие продукции. В очередной инвестпроект вложено 129 миллионов рублей. На производстве установили новое оборудование, в том числе три гофроагрегата, которые могут производить двух-, трех- и пятислойный упаковочный гофрокартон, сообщает properm.ru.

В январе в ПЦБК открылась линия многоточечной склейки гофроящиков, на которой можно выпускать уникальную и сложную упаковку под индивидуальные задачи заказчиков. Ведущий специалист отдела клиентского сервиса ПЦБК Михаил Орехов отметил, что технология производства такой упаковки обеспечивает сохранность продукции при транспортировке и заметно выделяет товар на полке.

Сообщается, что предприятие планирует снизить объемы ручного труда. Для этого уже установлены автоматический разделитель гофроящиков E-BREAK, а также система искрогашения фирмы FireFly AB, которая позволит избежать возгорания внутри трубопровода.

Директор производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков рассказал, что в 2023 году компания переходит на новую систему планирования и управления производством. Запускается аппарат для сшивки гофрокоробов проволокой, воплощается в жизнь ряд мероприятий по повышению надежности оборудования и снижению технологического отхода.

«И, конечно же, увеличение мощности подразумевает приобретение дополнительных производственных линий», — добавил Третьяков.

Сегодня в ПЦБК работает порядка 2,6 тысячи человек. По статистике, каждый двадцатый гофроящик в России производится именно здесь. По словам руководителя производства, в условиях экономической нестабильности компания должна сохранить надежность для клиентов и сотрудников.

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