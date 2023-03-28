Пермская ЦБК производит гофротару на современном оборудовании

Работа в этом направлении продолжается, и теперь оборудование будет обновлено на площадке по выпуску гофротары. За счет этого компания намерена улучшить производительность, качество и разнообразие продукции. В очередной инвестпроект вложено 129 миллионов рублей. На производстве установили новое оборудование, в том числе три гофроагрегата, которые могут производить двух-, трех- и пятислойный упаковочный гофрокартон, сообщает properm.ru.