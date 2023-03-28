Эксперт дал рекомендации по приобретению подержанного автомобиля

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Он рассказал, на что следует обратить внимание в первую очередь. В частности, по словам эксперта, нужно уточнить, проводилось ли машине регламентное техническое обслуживание, и если нет — его необходимо сделать, пишет Pravda.Ru.
Далее, как пояснил Афонин, следует проверить, не нуждаются ли в замене какие-то расходники, такие как резина, тормозные колодки, щетки стеклоочистителей или лампочки в световых приборах, а также провести диагностику всех систем автомобиля.
Эксперт рекомендовал сразу прикинуть, какие расходные материалы и запчасти могут потребоваться, и заранее заказать их, поскольку в настоящее время наблюдаются проблемы с поставками ряда комплектующих. И наконец, имеет смысл сделать химчистку и полировку автомобиля, добавил автолюбитель.