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Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Эксперт дал рекомендации по приобретению подержанного автомобиля

28 марта 2023, 07:58
Автолюбитель Дмитрий Афонин заявил, что при покупке авто с пробегом необходимо первым делом убедиться, что машина полностью готова к эксплуатации.

Он рассказал, на что следует обратить внимание в первую очередь. В частности, по словам эксперта, нужно уточнить, проводилось ли машине регламентное техническое обслуживание, и если нет — его необходимо сделать, пишет Pravda.Ru.

Далее, как пояснил Афонин, следует проверить, не нуждаются ли в замене какие-то расходники, такие как резина, тормозные колодки, щетки стеклоочистителей или лампочки в световых приборах, а также провести диагностику всех систем автомобиля.

Эксперт рекомендовал сразу прикинуть, какие расходные материалы и запчасти могут потребоваться, и заранее заказать их, поскольку в настоящее время наблюдаются проблемы с поставками ряда комплектующих. И наконец, имеет смысл сделать химчистку и полировку автомобиля, добавил автолюбитель.

#Общество
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