Астрофизик объяснил, почему парниковый эффект является благом для Земли

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
По словам Богачёва, газы, называемые парниковыми, пропускают свет от Солнца к Земле, но обратно уже выпускают его хуже, что приводит к глобальному потеплению. Если победить парниковый эффект, то температура на планете сразу упадет до минус 20. Слова эксперта приводит издание Pravda.ru.
Рост температуры на один градус не очень пугает ученых, но попытки ее понизить могут привести к ледниковому периоду. Поэтому астрофизик считает, что лучше не толкать Землю в эту сторону, так как она может сама себя «отрегулировать».