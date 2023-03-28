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Астрофизик объяснил, почему парниковый эффект является благом для Земли

28 марта 2023, 16:22
Астрофизик и главный научный сотрудник Физического института РАН Сергей Богачёв рассказал журналистам, что парниковый эффект, с которым пытаются бороться, скорее благо для Земли, чем вред.

По словам Богачёва, газы, называемые парниковыми, пропускают свет от Солнца к Земле, но обратно уже выпускают его хуже, что приводит к глобальному потеплению. Если победить парниковый эффект, то температура на планете сразу упадет до минус 20. Слова эксперта приводит издание Pravda.ru.

Рост температуры на один градус не очень пугает ученых, но попытки ее понизить могут привести к ледниковому периоду. Поэтому астрофизик считает, что лучше не толкать Землю в эту сторону, так как она может сама себя «отрегулировать».

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