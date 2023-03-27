Ветврач рассказала, как уберечь домашних кошек от заражения чумкой

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Чумка вызывается парвовирусом, который может выживать во внешней среде до года и очень устойчив к дезинфекции. Заболевание может передаваться воздушно-капельным, контактным, внутриутробным и трансмиссивным способами, и котята до 5 месяцев являются особенно уязвимой группой. Симптомы болезни могут быть трудно распознаны, и смертность при чумке может превышать 90%. Поэтому владельцам кошек следует быть бдительными и немедленно обращаться к ветеринарному врачу при появлении любых подозрительных симптомов. Об этом рассказала Федорова изданию pravda.ru.
Первые симптомы чумки у кошек включают апатию, повышение температуры тела до 40-41С, рвоту, снижение аппетита и жажду, но кошка при этом может не пить воду. Если животное страдает от частой рвоты, владельцу следует обратить внимание на цвет рвотных масс, которые могут быть желтоватого цвета, иногда со слизью. При дальнейшем развитии заболевания появляется диарея с примесью крови и зловонным запахом.
Острое течение панлейкопении даёт высокие шансы на выздоровление кошки, тогда как подострое течение характерно для вакцинированных животных и симптомы слабо выражены.
Если у кошки появились подозрительные симптомы, необходимо незамедлительно обратиться за помощью к ветеринару. Лечение будет направлено на восстановление водно-электролитного баланса и снижение риска возникновения вторичной бактериальной инфекции.
Владельцы кошек могут избежать чумки, вакцинировав своих питомцев в соответствии со сроками, соблюдая чистоту в доме и ограничивая контакт с уличными животными. Сбалансированное питание и регулярный осмотр у ветеринарного врача также являются важными мерами профилактики.