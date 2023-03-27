Ветврач рассказала, как уберечь домашних кошек от заражения чумкой

Чумка вызывается парвовирусом, который может выживать во внешней среде до года и очень устойчив к дезинфекции. Заболевание может передаваться воздушно-капельным, контактным, внутриутробным и трансмиссивным способами, и котята до 5 месяцев являются особенно уязвимой группой. Симптомы болезни могут быть трудно распознаны, и смертность при чумке может превышать 90%. Поэтому владельцам кошек следует быть бдительными и немедленно обращаться к ветеринарному врачу при появлении любых подозрительных симптомов. Об этом рассказала Федорова изданию pravda.ru.