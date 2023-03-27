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Published Сегодня, 17:57

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Updated Сегодня, 18:02

Специалист рассказал о причинах повышенной чувствительности зубов

27 марта 2023, 17:57
Основная причина повышенной чувствительности зубов заключается в потере защитного покрытия вокруг дентина, составляющего основу зуба. Об этом рассказал журналистам главный врач медицинского стоматологического центра "Куркино" Николай Ожерельев.

Истончение эмали может происходить из-за использования жесткой зубной щетки, сильного давления при чистке, агрессивных полосканий и неправильного прикуса. Воспаление десен также может вызвать рецессию десневой ткани, что может привести к повышенной чувствительности зубов. Об этом пишет издание pravda.ru.

Специалист рекомендовал всем, кто испытывает дискомфорт от повышенной чувствительности, обратиться за консультацией к стоматологу. Специалист разработает индивидуальный план, включающий удаление налета и зубного камня, лечение кариеса и укрепление эмали средствами, содержащими кальций и фтор.

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