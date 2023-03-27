Специалист рассказал о причинах повышенной чувствительности зубов

Истончение эмали может происходить из-за использования жесткой зубной щетки, сильного давления при чистке, агрессивных полосканий и неправильного прикуса. Воспаление десен также может вызвать рецессию десневой ткани, что может привести к повышенной чувствительности зубов. Об этом пишет издание pravda.ru.