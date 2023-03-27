Специалист рассказал о причинах повышенной чувствительности зубов

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Истончение эмали может происходить из-за использования жесткой зубной щетки, сильного давления при чистке, агрессивных полосканий и неправильного прикуса. Воспаление десен также может вызвать рецессию десневой ткани, что может привести к повышенной чувствительности зубов. Об этом пишет издание pravda.ru.
Специалист рекомендовал всем, кто испытывает дискомфорт от повышенной чувствительности, обратиться за консультацией к стоматологу. Специалист разработает индивидуальный план, включающий удаление налета и зубного камня, лечение кариеса и укрепление эмали средствами, содержащими кальций и фтор.