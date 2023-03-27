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Published Сегодня, 08:50

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Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал об отношении англичан к России

27 марта 2023, 08:50
По словам посла РФ в Лондоне Андрея Келина, многие британцы согласны с негативным подходом политической элиты к СВО.

Как сообщает iz.ru, по словам посла, в Великобритании считают, что страна должна возглавлять «партию войны» коллективного Запада в расчете на лидерство среди стран, следующих курсу США. Это может быть отголоском влияния бывшей империи в мире.

Кроме того, как считает посол, в стране растут экономические проблемы, а война может от них отвлечь. Поэтому эскалация может быть осознанной. Что будет дальше с Украиной, британцам не важно.

Кроме того, по словам посла, не исключено, что скоро из Великобритании уедут почти все российские учащиеся, бизнесмены и деятели культуры.



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