Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Как сообщает iz.ru, по словам посла, в Великобритании считают, что страна должна возглавлять «партию войны» коллективного Запада в расчете на лидерство среди стран, следующих курсу США. Это может быть отголоском влияния бывшей империи в мире.
Кроме того, как считает посол, в стране растут экономические проблемы, а война может от них отвлечь. Поэтому эскалация может быть осознанной. Что будет дальше с Украиной, британцам не важно.
Кроме того, по словам посла, не исключено, что скоро из Великобритании уедут почти все российские учащиеся, бизнесмены и деятели культуры.