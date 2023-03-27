Денег не будет. Студентам омских учебных заведений два месяца не платили стипендию

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, за два месяца вузы и колледжи Омска, Новосибирска, Красноярска и Кызыла задолжали обучающимся более 28 миллионов рублей. Без государственной и академической стипендии остались 8765 студентов. В их числе есть и несколько омских учебных заведений — Омский государственный университет путей сообщения и Омский летно-технический колледж гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского.