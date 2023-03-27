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Posted Сегодня, 03:46

Published Сегодня, 03:46

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Updated Сегодня, 03:48

Денег не будет. Студентам омских учебных заведений два месяца не платили стипендию

27 марта 2023, 03:46
Фото: Город55
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В Омске студенты получили стипендию только после вмешательства прокуратуры

Сотрудники прокуратуры обязали учебные заведения полностью погасить задолженность.

В Омске студенты двух учебных заведений транспортного профиля не получали стипендию в январе–феврале 2023 года. Выплаты начались только после того, как инцидентом заинтересовалась прокуратура.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, за два месяца вузы и колледжи Омска, Новосибирска, Красноярска и Кызыла задолжали обучающимся более 28 миллионов рублей. Без государственной и академической стипендии остались 8765 студентов. В их числе есть и несколько омских учебных заведений — Омский государственный университет путей сообщения и Омский летно-технический колледж гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского.

После проверки прокуроров руководители образовательных учреждений получили предостережения о недопустимости нарушения закона. Только после этого все студенты все-таки получили заслуженные выплаты.

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#Юлия Истомина#Вуз#Задолженность#Студенты#Выплаты#Прокуратура#Город#Образование#Новости#Омск
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