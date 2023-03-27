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2022 год принес МСП двукратный рост малого объема закупок

27 марта 2023, 08:38
Фото: piqsels.com
Общая сумма закупок малого объема по 223-ФЗ (до 500 тыс. рублей) за 2022 год выросла до 375,3 млрд рублей, что превышает показатель 2021 года (194 млрд рублей) почти в два раза.

«Интерес малого и особенно микробизнеса к закупкам малого объема обусловлен упрощенными требованиями к их участникам, и проходят они без лишней бюрократии», — заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, благодаря этому функцию поставщиков могут взять на себя даже предприниматели, недавно открывшие свое дело, а также самозанятые, - сообщил ИНТЕРФАКС. Для общего удобства закупки крупнейших и региональных заказчиков с 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов в корпорации агрегируют на цифровой платформе МСП.РФ. На этой платформе уже заключили более 2800 договоров на общую сумму почти 4,1 миллиарда рублей. Фактически в Корпорации МСП организовали новый рынок сбыта для продуктов и услуг малого бизнеса, подытожил Александр Исаевич.

По статистике, наиболее часто к использованию сервиса обращаются предприниматели, имеющие бизнес в сфере розничной и оптовой торговли (33,1%), строительства (10,5%), разработки компьютерного программного обеспечения (5,2%), а также ведущие деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования (3,5%).

В настоящее время компании с государственным участием обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема. Это требование касается всех госкомпаний, общее число которых составляет около 20 тысяч. Следит за соблюдением установленной квоты Корпорация МСП совместно с регионами.

Напомним, сервис «Витрина закупок малого объема» начал работу в апреле 2022 года на цифровой платформе МСП.РФ, которая была открыта в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Сервис разработали при содействии крупнейших заказчиков и электронных торговых площадок.

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