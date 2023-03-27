2022 год принес МСП двукратный рост малого объема закупок

«Интерес малого и особенно микробизнеса к закупкам малого объема обусловлен упрощенными требованиями к их участникам, и проходят они без лишней бюрократии», — заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, благодаря этому функцию поставщиков могут взять на себя даже предприниматели, недавно открывшие свое дело, а также самозанятые, - сообщил ИНТЕРФАКС. Для общего удобства закупки крупнейших и региональных заказчиков с 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов в корпорации агрегируют на цифровой платформе МСП.РФ. На этой платформе уже заключили более 2800 договоров на общую сумму почти 4,1 миллиарда рублей. Фактически в Корпорации МСП организовали новый рынок сбыта для продуктов и услуг малого бизнеса, подытожил Александр Исаевич.