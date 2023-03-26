В минфин Омской области ищут советника с зарплатой 60 тыс руб

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 03:59
На портале «Госслужба» появилась вакансия советника в департамент правовой и контрольной работы министерства финансов Омской области. Соискателям обещают платить от 56 000 до 61 000 рублей в месяц.
Принимать документы на пост начали с 17 марта, завершат 6 апреля. На должность ищут специалиста ведущей категории. В его обязанности войдет: уведомлять министра и госорганы об обращениях, представлять интересы ведомства в судах, вести судебные дела, проводить антикоррупционную экспертизу актов, взаимодействовать с другими организациями по вопросам минфина и так далее.
От соискателей требуют обязательный опыт работы на государственной гражданской службе.