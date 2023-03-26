В минфин Омской области ищут советника с зарплатой 60 тыс руб

Принимать документы на пост начали с 17 марта, завершат 6 апреля. На должность ищут специалиста ведущей категории. В его обязанности войдет: уведомлять министра и госорганы об обращениях, представлять интересы ведомства в судах, вести судебные дела, проводить антикоррупционную экспертизу актов, взаимодействовать с другими организациями по вопросам минфина и так далее.