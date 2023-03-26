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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Определился соперник омского «Авангарда» по финалу Восточной конференции

26 марта 2023, 09:37
Фото: ХК Авангард
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Соперниками омичей станет казанский «Ак Барс», котрый выиграл серию у «Адмирала».

Во Владивостоке завершился 6-й матч между казанским «Ак Барсом» и местным «Адмиралом».  Победу со счетом 3:1 одержали гости, которые таким образом оформили себе выход в финал в Восточной конференции.

Соперником казанцев в очередном раунде плей-офф Кубка Гагарина станет омский «Авангард», который в первом круге одолел новосибирскую «Сибирь», - серия закончилась со счетом 4:1, а затем уверенно «в сухую» прошел магнитогорский «Металлург», - 4:0.

«Авангард» и «Ак Барс» стартуют 2 апреля в Казани.

#Василий Попов#Авангард#ХК Авангард#Хоккей#КХЛ#Ак Барс#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Казань
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