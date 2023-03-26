Определился соперник омского «Авангарда» по финалу Восточной конференции

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Во Владивостоке завершился 6-й матч между казанским «Ак Барсом» и местным «Адмиралом». Победу со счетом 3:1 одержали гости, которые таким образом оформили себе выход в финал в Восточной конференции.
Соперником казанцев в очередном раунде плей-офф Кубка Гагарина станет омский «Авангард», который в первом круге одолел новосибирскую «Сибирь», - серия закончилась со счетом 4:1, а затем уверенно «в сухую» прошел магнитогорский «Металлург», - 4:0.
«Авангард» и «Ак Барс» стартуют 2 апреля в Казани.