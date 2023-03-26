Более 200 мусоровозов Ленобласти начнут делиться своими маршрутами с РЭО

В отрасли обращения с ТКО в Российской Федерации задействованы свыше 22 тысяч единиц автотранспорта и более 15 тысяч из них — мусоровозы. В нашей стране определили 284 зоны деятельности регоператоров, в новой системе обращения с отходами работает каждый субъект. Всего в России 182 региональных оператора, резюмировали официальные представители РЭО.