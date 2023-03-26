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Более 200 мусоровозов Ленобласти начнут делиться своими маршрутами с РЭО

26 марта 2023, 14:12
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) подписал с регоператором Ленобласти соглашение, предусматривающее передачу данных с мусоровозов.

Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что в пилотном проекте по прослеживаемости твердых коммунальных отходов (ТКО) участвуют свыше 200 мусоровозов региона.

Передача данных осуществляется с устройств, которые установлены на мусоровозах, мусорных контейнерах и линиях сортировки, уточнил руководитель РЭО.

«Это позволяет полностью отследить весь жизненный цикл отходов, менялся ли их вес, сколько отходов мусоровоз привозит на объект, — заявил Буцаев. — Установление полной прослеживаемости отходов является необходимым шагом к формированию экономики замкнутого цикла в России».

В эксперименте РЭО участвуют регоператоры следующих субъектов РФ: Ставропольский, Красноярский и Краснодарский края, Подмосковье, Магадан, Сахалин, Свердловская, Нижегородская, Челябинская области, Ненецкий автономный округ, Алтай и Республика Хакасия.

Из комментариев заместителя гендиректора РЭО по цифровизации Алексея Бурова следует, что собираются сведения с датчиков ГЛОНАСС, видеокамер на мусоровозах и объектах сортировки, весового контроля, а также датчиков наполняемости контейнеров. К собираемым данным относят также и другие показатели по ТКО, предоставляемые компаниями.

«Наша задача — скомпоновать все в единую систему и провести анализ. Его результаты помогут нам понять фактические пути перемещения отходов, что позволит сократить затраты на транспортировку ТКО и улучшить систему обращения с отходами в отдельно взятом субъекте РФ», — заявил Буров.

В отрасли обращения с ТКО в Российской Федерации задействованы свыше 22 тысяч единиц автотранспорта и более 15 тысяч из них — мусоровозы. В нашей стране определили 284 зоны деятельности регоператоров, в новой системе обращения с отходами работает каждый субъект. Всего в России 182 региональных оператора, резюмировали официальные представители РЭО.

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