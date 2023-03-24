Стивен Сигал с сыном запустили бизнес в России

Ранее, во время выступления на открытии Всероссийского центра айкидо в Москве, Стивен Сигал заявил, что народ России — это самое лучшее, что есть у страны. Также он рассказал о трудностях с изучением русского языка, и о том, что это не мешает ему быть русским на миллион процентов.