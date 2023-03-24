Стивен Сигал с сыном запустили бизнес в России

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Судя по всему Сигал и его сын собираются производить и продавать безалкогольные напитки и воду. В реестре, среди дополнительных видов деятельности, производство безалкогольных напитков и питьевой воды, а также продажа минвод и соков, пишет 360tv.ru.
Сообщается, что сын актёра имеет равную с отцом долю в компании.
Ранее, во время выступления на открытии Всероссийского центра айкидо в Москве, Стивен Сигал заявил, что народ России — это самое лучшее, что есть у страны. Также он рассказал о трудностях с изучением русского языка, и о том, что это не мешает ему быть русским на миллион процентов.