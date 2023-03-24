С начала 2023 года в Москве отмечено свыше 24,5 тысяч нарушений в сфере каршеринга

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, в числе нарушений фиксировались: вождение в нетрезвом состоянии, управление автомобилей водителем без прав, а также управление арендованной машиной людьми, которые не были зарегистрированы в компании-арендодателе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Всего же за два первых месяца этого года в Москве было зарегистрировано полсотни дорожно-транспортных происшествий с участием каршеринговых авто, жертвами которых стали четыре человека, а шестьдесят один получил травмы.
В столичной Госавтоинспекции призвали водителей-каршероводов быть внимательнее на дорогах, поддерживать безопасную дистанцию и не нарушать скоростной режим.