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С начала 2023 года в Москве отмечено свыше 24,5 тысяч нарушений в сфере каршеринга

24 марта 2023, 07:10
В январе и феврале нынешнего года столичные автоинспекторы пресекли более двадцати четырех с половиной тысяч правонарушений, связанных с управлением каршеринговыми автомобилями.

Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, в числе нарушений фиксировались: вождение в нетрезвом состоянии, управление автомобилей водителем без прав, а также управление арендованной машиной людьми, которые не были зарегистрированы в компании-арендодателе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Всего же за два первых месяца этого года в Москве было зарегистрировано полсотни дорожно-транспортных происшествий с участием каршеринговых авто, жертвами которых стали четыре человека, а шестьдесят один получил травмы.

В столичной Госавтоинспекции призвали водителей-каршероводов быть внимательнее на дорогах, поддерживать безопасную дистанцию и не нарушать скоростной режим.

#Общество
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