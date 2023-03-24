С начала 2023 года в Москве отмечено свыше 24,5 тысяч нарушений в сфере каршеринга

В январе и феврале нынешнего года столичные автоинспекторы пресекли более двадцати четырех с половиной тысяч правонарушений, связанных с управлением каршеринговыми автомобилями.