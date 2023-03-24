Глава РЭО Буцаев: Фандоматы установят в десятках вузов страны

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Гендиректор РЭО Денис Буцаев разъяснил: фандоматы – это устройства, в которые собирают алюминиевую и пластиковую тару с целью отправления ее на переработку. Применение данного оборудования позволяет организовать раздельный сбор мусора для сокращения нагрузки на мусорные полигоны. Как следствие, будет улучшаться экология, пишет newsnn.ru.
«Благодаря акциям по организации сети фандоматов в вузах удастся повысить уровень экологической культуры как у студентов, так и у преподавателей и в целом многих граждан России, - отметил Буцаев. - Мы планируем, что фандоматы будут установлены на территории десятков вузов в разных регионах, количество не ограничено».
Совместно с волонтерами, представляющими движение „Делай!“, РЭО намерен провести не менее 100 экопросветительских мероприятий на тему грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
По словам Буцаева, для студентов предусмотрена система поощрений: за все сдаваемые ими пластиковые бутылки и алюминиевые банки будут начислять баллы через мобильное приложение Ecoplatform. Учащиеся вузов впоследствии смогут обменять их на промокоды либо на скидки, предлагаемые партнерами.
Фандоматы будет безвозмездно предоставлять вузам компания Ecoplatform – ведущий в России производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья. Генеральный директор Ecoplatform Иван Гусаков обратил внимание на тот факт, что за четыре года компания успешно наладила собственное производство, активно работает в настоящее время на территориях большинства субъектов РФ и обладает имиджем экоструктуры будущего.
По мнению авторов инициативы, каждый отечественный вуз будет накапливать в фандомате от пяти до 20 мешков вторсырья. Сведения о заполненности оборудования будут собираться автоматически.
Желающим принять участие в акции вузам нужно подавать заявки на электронную почту: [email protected]