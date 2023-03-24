Глава РЭО Буцаев: Фандоматы установят в десятках вузов страны

«Благодаря акциям по организации сети фандоматов в вузах удастся повысить уровень экологической культуры как у студентов, так и у преподавателей и в целом многих граждан России, - отметил Буцаев. - Мы планируем, что фандоматы будут установлены на территории десятков вузов в разных регионах, количество не ограничено».