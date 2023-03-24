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Published Сегодня, 13:14

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Updated Сегодня, 13:14

Федор Конюхов и Иван Меняйло готовятся к установлению нового мирового рекорда

24 марта 2023, 13:14
Известный путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло готовятся установить новый мировой рекорд на воздушном шаре.

Для этого им необходимо пролететь более 2,3 тыс. км на высоте 4-5 км, находясь в воздухе более 55 часов, пишет издание nation-news.ru.

Воздушный шар, на котором будут двигаться путешественники, является самым большим в истории отечественного воздухоплавания.

Конюхов посвящает свое путешествие 20-летию всероссийского движения «ДРОЗД», которое занимается образованием, здоровьем и духовностью детей. Перед вылетом Конюхов встретился с ребятами из организации в Кировске.

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