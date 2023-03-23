В Петербурге 20 баров опечатаны следователями из-за негативного влияния на подростков

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Среди закрытых заведений были Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka, «Дума», «Вегас», «Бардак», «Арка» и «Фан-клуб», пишет infox.ru.
В соответствии с сообщением газеты, бары проверяются в рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом ГСУ СК в Центральном районе по статье 151 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», которое включает употребление алкоголя, наркотиков, бродяжничество и попрошайничество. На данный момент не сообщается о подозреваемых в этом деле.