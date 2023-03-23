В Петербурге 20 баров опечатаны следователями из-за негативного влияния на подростков

В соответствии с сообщением газеты, бары проверяются в рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом ГСУ СК в Центральном районе по статье 151 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», которое включает употребление алкоголя, наркотиков, бродяжничество и попрошайничество. На данный момент не сообщается о подозреваемых в этом деле.