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В Петербурге 20 баров опечатаны следователями из-за негативного влияния на подростков

23 марта 2023, 05:10
Перепиши текст: В Санкт-Петербурге следственные органы закрыли двадцать баров на улицах Ломоносова и Думской из-за возможного негативного влияния на подростков, сообщает «Фонтанка».

Среди закрытых заведений были Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka, «Дума», «Вегас», «Бардак», «Арка» и «Фан-клуб», пишет infox.ru.

В соответствии с сообщением газеты, бары проверяются в рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом ГСУ СК в Центральном районе по статье 151 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», которое включает употребление алкоголя, наркотиков, бродяжничество и попрошайничество. На данный момент не сообщается о подозреваемых в этом деле.

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