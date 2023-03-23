Правила путешествия с собакой: советы экперта

Важно помнить, что в разных странах могут действовать разные правила, а некоторые породы собак могут быть запрещены для ввоза. Помимо этого, собаку необходимо вакцинировать от бешенства и других инфекций. При пребывании за границей свыше 90 дней необходим клинический осмотр животного за две недели до возвращения в Россию, резюмирует эксперт.