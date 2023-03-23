Губернатор Бурков рассказал о взаимодействии региона с партнерами из Центральной Азии

Posted Сегодня, 15:00
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Губернатор в своем телеграм-канале прокомментировал выступление Михаила Мишустина в Госдуме, касающееся экономики страны и санкций:
«Укрепление взаимодействия с союзниками и поиск перспективных партнеров — это один из ключевых приоритетов на 2023 год, который сегодня во время своего выступления в Госдуме обозначил премьер-министр правительства России Михаил Владимирович Мишустин», — отметил губернатор.
Александр Бурков напомнил, что регион находится на пересечении важных железнодорожных магистралей и крупного водного пути — реки Иртыш. Развитие торгового сотрудничества с дружественными государствами Центральной Азии и выстраивание новой логистики в нынешней геополитической обстановке имеют стратегическое значение. Но касается это и бытовых потребностей жителей Омской области.
Омская делегация официально вела переговоры в этом и прошлом году в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане и Армении. По результатам из Омска в несколько крупных городов Азии запустили прямые авиарейсы. Привлекли инвесторов из дружественных стран для создания плодоовощного хаба в регионе. В ближайшее время намечен визит в Киргизию.
«Это позволит напрямую поставлять в наш регион ранние овощи и фрукты. Их растаможка будет проводиться без проволочек — в этом смысле омская таможня уже наладила работу. Омичи же получат возможность покупать свежие продукты по более низким ценам», — прокомментировал губернатор работу делегации.