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Губернатор Бурков рассказал о взаимодействии региона с партнерами из Центральной Азии

23 марта 2023, 15:00
Фото: правительство Омской области
Александр Бурков
Александр Бурков прокомментировал выступление председателя правительства РФ Михаила Мишустина, посвященное наращиванию экономических связей.

Губернатор в своем телеграм-канале прокомментировал выступление Михаила Мишустина в Госдуме, касающееся экономики страны и санкций:

«Укрепление взаимодействия с союзниками и поиск перспективных партнеров — это один из ключевых приоритетов на 2023 год, который сегодня во время своего выступления в Госдуме обозначил премьер-министр правительства России Михаил Владимирович Мишустин», — отметил губернатор.

Александр Бурков напомнил, что регион находится на пересечении важных железнодорожных магистралей и крупного водного пути — реки Иртыш. Развитие торгового сотрудничества с дружественными государствами Центральной Азии и выстраивание новой логистики в нынешней геополитической обстановке имеют стратегическое значение. Но касается это и бытовых потребностей жителей Омской области.

Омская делегация официально вела переговоры в этом и прошлом году в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане и Армении. По результатам из Омска в несколько крупных городов Азии запустили прямые авиарейсы. Привлекли инвесторов из дружественных стран для создания плодоовощного хаба в регионе. В ближайшее время намечен визит в Киргизию.

«Это позволит напрямую поставлять в наш регион ранние овощи и фрукты. Их растаможка будет проводиться без проволочек — в этом смысле омская таможня уже наладила работу. Омичи же получат возможность покупать свежие продукты по более низким ценам», — прокомментировал губернатор работу делегации.
Александр Бурков
Видео: правительство Омской области
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