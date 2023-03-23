Губернатор Бурков рассказал о взаимодействии региона с партнерами из Центральной Азии

Омская делегация официально вела переговоры в этом и прошлом году в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане и Армении. По результатам из Омска в несколько крупных городов Азии запустили прямые авиарейсы. Привлекли инвесторов из дружественных стран для создания плодоовощного хаба в регионе. В ближайшее время намечен визит в Киргизию.