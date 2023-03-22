Завод "Москвич" опровергает отзыв всех проданных автомобилей

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Фактически, завод предлагает клиентам плановое обновление программного обеспечения кроссовера "Москвич 3", которое необходимо для корректной русификации мультимедийной системы. Как сообщает пресс-служба завода, клиенты не получали никаких других уведомлений, пишет Pravda.Ru.
Завод "Москвич" был образован на базе бывшего автогиганта АЗЛК. Сейчас на предприятии выпускается кроссовер "Москвич 3", который является китайским автомобилем Sehol X4, сборку которого производят из крупных узлов.