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Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

Санкционные телефоны Samsung адаптируют для РФ

22 марта 2023, 18:30
Сервисные центры и частные мастера начали перепрошивку телефонов Samsung путем замены на устройствах кода региона.

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», крупные магазины пока ограничиваются консультациями относительно идеи перепрошивки, опасаясь технических проблем для пользователей в будущем. В то же время, более мелкие сервисные центры уже предоставляют соответствующие услуги. В Москве, в центрах SamsungRepair, эта услуга обойдется в 950 рублей, в re-Center в Петербурге она стоит около 4500 рублей. Для смены региона на аппаратах используют программное обеспечение SamKey, SamFw FRP Tool.

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