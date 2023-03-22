Санкционные телефоны Samsung адаптируют для РФ

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», крупные магазины пока ограничиваются консультациями относительно идеи перепрошивки, опасаясь технических проблем для пользователей в будущем. В то же время, более мелкие сервисные центры уже предоставляют соответствующие услуги. В Москве, в центрах SamsungRepair, эта услуга обойдется в 950 рублей, в re-Center в Петербурге она стоит около 4500 рублей. Для смены региона на аппаратах используют программное обеспечение SamKey, SamFw FRP Tool.