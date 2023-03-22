Проживающие в Москве китайцы приехали проводить Си Цзиньпина

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Один из приехавших поговорил с журналистами газеты “Известия”. Он заявил, что его сограждане рады договорам, подписанным Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
“Это как братья навеки. В это непростое время мы друг друга поддерживаем. И конечно, как китаец, живущий в России, я очень ценю хорошие отношения между нашими странами. Поэтому, несмотря на то что еще рано и темно, мы уже здесь”, – заявил собеседник “Известий”.
Сообщается, что к отелю приехали несколько десятков китайцев. Они держали флаги РФ и КНР.
Напомним, глава Китайской Народной Республики прилетел в Москву 20 марта. В преддверии визита он написал статью, в которой отметил, что поездка в Российскую Федерацию имеет целью укрепление дружбы, сотрудничества и мира.
Также председатель КНР дополнил, что уровень отношений РФ и КНР, который есть сейчас, дался с трудом и его следует беречь. По словам Си Москва и Пекин должны углублять культурно-гуманитарные связи, на высоком уровне, в том числе в спорте, проводя совместные мероприятия.