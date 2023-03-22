Проживающие в Москве китайцы приехали проводить Си Цзиньпина

“Это как братья навеки. В это непростое время мы друг друга поддерживаем. И конечно, как китаец, живущий в России, я очень ценю хорошие отношения между нашими странами. Поэтому, несмотря на то что еще рано и темно, мы уже здесь”, – заявил собеседник “Известий”.