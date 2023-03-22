Эксперт рассказал, почему нельзя предсказать все землетрясения

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По мнению эксперта, мегаземлетрясение — это землетрясение магнитудой от 9 баллов. Крым, Сочи и Краснодарский край являются сейсмоактивными зонами, но наиболее активными зонами в России являются Курильская дуга, Камчатка, район Байкала и некоторые участки на Алтае. Об этом пишет издание pravda.ru.
Однако предсказание конкретного землетрясения вряд ли возможно, так как не существует разработанной количественной модели подготовки землетрясений, а также использование статистических закономерностей для прогнозов не работает. Так называемая карта А рассматривает повторяемость событий с частотой раз в 500 лет.
Создание системы, которая будет предупреждать людей о точной дате того или иного землетрясения, занимает слишком много времени. Поэтому на данный момент предсказание всех земных толчков невозможно, резюмировал Татевосян.