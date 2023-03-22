Эксперт рассказал, почему нельзя предсказать все землетрясения

Однако предсказание конкретного землетрясения вряд ли возможно, так как не существует разработанной количественной модели подготовки землетрясений, а также использование статистических закономерностей для прогнозов не работает. Так называемая карта А рассматривает повторяемость событий с частотой раз в 500 лет.