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Эксперт рассказал, почему нельзя предсказать все землетрясения

22 марта 2023, 15:47
Завлабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Института физики Земли РАН Рубен Татевосян рассказал о том, какие регионы России являются самыми сейсмоопасными, а также ответил на вопрос, возможно ли предсказание наиболее мощных землетрясений и вызывают ли положение планет землетрясения.

По мнению эксперта, мегаземлетрясение — это землетрясение магнитудой от 9 баллов. Крым, Сочи и Краснодарский край являются сейсмоактивными зонами, но наиболее активными зонами в России являются Курильская дуга, Камчатка, район Байкала и некоторые участки на Алтае. Об этом пишет издание pravda.ru.

Однако предсказание конкретного землетрясения вряд ли возможно, так как не существует разработанной количественной модели подготовки землетрясений, а также использование статистических закономерностей для прогнозов не работает. Так называемая карта А рассматривает повторяемость событий с частотой раз в 500 лет.

Создание системы, которая будет предупреждать людей о точной дате того или иного землетрясения, занимает слишком много времени. Поэтому на данный момент предсказание всех земных толчков невозможно, резюмировал Татевосян.

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