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Бессель: Европа никогда не сможет отказаться от российского газа

22 марта 2023, 07:19
Профессор Российского университета нефти и газа имени Губкина, Валерий Бессель, отметил в беседе с Pravda.Ru, что Европа никогда не сможет полностью отказаться от российского газа, несмотря на давление коллективного Запада.

Согласно высказыванию эксперта, Евросоюз не собирается заключать долгосрочные контракты на поставки СПГ с США, потому что Россия является крупнейшим поставщиком газа в мире и обладает большими запасами голубого топлива, пишет Pravda.Ru. Большие запасы газа имеют также Иран, Катар и Туркменистан, но из-за санкций в отношении Ирана и ориентации Туркменистана на китайский рынок, Россия остается основным поставщиком газа в Европу. Спрос на газ в Европе превышает спрос в других регионах мира, что означает, что Вашингтон может не иметь достаточно ресурсов для обеспечения Европы газом. Однако, когда украинский кризис будет улажен и давление США на Европу ослабнет, возможно, Европа вернется к более здравому подходу.

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