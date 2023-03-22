Согласно высказыванию эксперта, Евросоюз не собирается заключать долгосрочные контракты на поставки СПГ с США, потому что Россия является крупнейшим поставщиком газа в мире и обладает большими запасами голубого топлива, пишет Pravda.Ru. Большие запасы газа имеют также Иран, Катар и Туркменистан, но из-за санкций в отношении Ирана и ориентации Туркменистана на китайский рынок, Россия остается основным поставщиком газа в Европу. Спрос на газ в Европе превышает спрос в других регионах мира, что означает, что Вашингтон может не иметь достаточно ресурсов для обеспечения Европы газом. Однако, когда украинский кризис будет улажен и давление США на Европу ослабнет, возможно, Европа вернется к более здравому подходу.